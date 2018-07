New York (AFP) Der US-Softwareriese Microsoft will einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge die schwedische Firma Mojang kaufen, die das erfolgreiche Videospiel "Minecraft" produziert. Der Vertrag könne noch in dieser Woche unterzeichnet werden, der Kaufpreis betrage zwei Milliarden Dollar (etwa 1,5 Milliarden Euro), berichtete die US-Tageszeitung am Dienstag unter Berufung auf Verhandlungskreise. Der Kauf könnte der Spielekonsole Xbox von Microsoft einen Schub geben, schrieb das Blatt. Die Xbox verkauft sich weniger gut als die Playstation von Sony.

