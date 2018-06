Miami (AFP) Ein Einbrecher im US-Bundesstaat Florida hat den denkbar ungünstigsten Ort für ein Nickerchen gewählt. Nach Polizeiangaben übermannte ihn am Mittwoch die Müdigkeit in dem Haus, in das er zuvor eingestiegen war. Offenbar wollte sich der 29-jährige Mann nur kurz ausruhen, fiel dann aber in einen tiefen Schlaf.

