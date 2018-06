Washington (AFP) Die Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates und seiner Frau Melinda hat für den Kampf gegen die Ebola-Epidemie in Westafrika 50 Millionen Dollar (rund 38,7 Millionen Euro) zur Verfügung gestellt. Das Geld werde umgehend an mehrere UN-Organisationen sowie weitere im Krisengebiet aktive Hilfsorganisationen übergeben, teilte die Stiftung am Mittwoch mit. "Wir erarbeiten mit unseren Partnern unter Hochdruck, wie wir ihnen möglichst effektiv helfen können", erklärte die Vorsitzende der Stiftung, Sue Desmond-Hellmann.

