Washington (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko soll bei seinem Washington-Besuch in der kommenden Woche eine Rede vor dem Kongress halten. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, John Boehner, kündigte am Mittwoch die Einladung Poroschenkos an. Die Rede des ukrainischen Staatschefs vor Senat und Repräsentantenhaus am 18. September sei "ein weiteres Signal unseres unerschütterlichen Bekenntnisses zu den Ansprüchen seines Volkes", erklärte Boehner.

