New York (AFP) Auf dem Markt der Cover-Versionen bekannter Hits steht eine außergewöhnliche Neuerscheinung bevor: Superstars wie Bob Dylan und B.B. King interpretieren auf dem gemeinsamen Album "The Art of McCartney" 42 Hits des 72-jährigen Ex-Beatles aus seiner Pilzkopf-Zeit und aus seiner Solo-Karriere, wie das Management am Dienstag mitteilte. Am 17. November soll das Album herauskommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.