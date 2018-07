Sydney (AFP) Schwere Panne bei der australischen Polizei: Ein mit Plastiksprengstoff gefüllter Koffer zum Training für Sprengstoffhunde ist am Flughafen von Sydney versehentlich einer Passagierin ausgehändigt worden. Die Polizei hatten den Übungskoffer Mitte August nach einer Übung am Airport vergessen, wie sie am Donnerstag kleinlaut in einer Entschuldigung eingestand. Offenbar war dessen Verlust vier Wochen lang niemandem aufgefallen.

