Berlin (AFP) Die nach Syrien ausgereisten Dschihad-Kämpfer aus Deutschland sind einem Zeitungsbericht zufolge offenbar fast ausnahmslos in der Salafistenszene radikalisiert worden. Die späteren Islamisten seien meist in als salafistisch bekannten Moscheen, auf sogenannten Islamseminaren oder salafistischen "Benefizveranstaltungen" mit islamistischer Ideologie in Kontakt gekommen, berichtete die "Berliner Morgenpost" an Donnerstag unter Berufung auf eine Analyse des Verfassungsschutzes. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wollte zu dem Bericht auf AFP-Anfrage keine Stellung nehmen.

