Brüssel (AFP) Ein neuer EU-Bericht warnt vor den anhaltenden Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise für die europäische Industrie. Trotz großer Anstrengungen der Unternehmen könne ohne neues politisches Handeln "das schwere Erbe der Krise nicht überwunden werden", heißt es in einer Zusammenfassung des Berichts, die AFP am Donnerstag in Brüssel vorlag. Als Gegenmittel schlägt die EU-Kommission unter anderem Erleichterungen bei der Kreditvergabe und das Drücken der Energiepreise vor.

