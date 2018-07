Brüssel (AFP) Wegen des Ukraine-Konflikts mit Russland ziehen die Europäische Union und die USA ihre Sanktionsschrauben weiter an. Während die bereits bekannten Strafmaßnahmen der EU nun am Freitag offiziell in Kraft treten, kündigte das Weiße Haus am Donnerstag ein ganzes Bündel neuer Sanktionen gegen den russischen Finanz-, Energie- und Rüstungssektor an. Moskau drohte, das Vorgehen des Westens mit weiteren Importverboten zu kontern.

