Brüssel (AFP) Zeitgleich mit der Debatte über die Maut und den Erhalt des Straßennetzes in Deutschland hat die EU ein Rekordpaket an Subventionen für die Verkehrswege vorgestellt. 11,9 Milliarden Euro stehen für wichtige Vorhaben in Europa bereit und können bis Ende Februar 2015 beantragt werden, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. Die Mehrzahl der Hauptkorridore, für die Zuschüsse möglich sind, verläuft durch Deutschland.

