Bonn (AFP) Bürger können Führungszeugnisse etwa für Stellenbewerbungen nun direkt per Internet beantragen. Ein Gang zur Behörde ist nicht mehr zwingend nötig, wie das Bundesamt für Justiz am Donnerstags in Bonn mitteilte. Voraussetzung: Die Bürger müssen ein elektronischen Personalausweis besitzen, der für die Online-Ausweisfunktion freigeschaltet ist. Zudem benötigen sie ein passendes Kartenlesegerät, damit sie sich online identifizieren können.

