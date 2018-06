Frankfurt/Main (AFP) Das Landgericht in Frankfurt am Main hat zum ersten Mal ein Fahrverbot gegen einen einzelnen Uber-Fahrer erlassen. Per einstweiliger Verfügung untersagten die Richter dem Mann, Aufträge über die App des umstrittenen Fahrdienst-Anbieters anzunehmen und Kunden gegen Bezahlung zu fahren, solange er keine dafür vorgeschriebene Konzession besitzt, wie aus dem am Donnerstag bekannt gewordenen Beschluss hervorgeht, den das Gericht bereits am vergangenen Freitag getroffen hatte.

