Bonn (AFP) Wegen illegaler Preisabsprache hat das Bundeskartellamt Bußgelder in Millionenhöhe gegen Hersteller von Betonpflastersteinen verhängt. 14 Unternehmen und 17 Einzelpersonen müssten insgesamt 6,2 Millionen Euro zahlen, teilte die Kartellbehörde am Donnerstag in Bonn mit. Die Kartellwächter sahen es demnach als erwiesen an, dass die Hersteller vor allem für den nordrhein-westfälischen Markt zwischen Ende 2006 und Anfang 2010 die Preise für Betonpflastersteine abgesprochen hatten.

