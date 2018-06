Essen (AFP) Mit einem umfassenden Sanierungskonzept will die angeschlagene Warenhauskette Karstadt aus der Krise kommen. Der Aufsichtsrat diskutierte am Donnerstag nach Konzernangaben in Essen ein Konzept, dass auch die Möglichkeit der Schließung unrentabler Filialen vorsieht. Konkrete Schließungsbeschlüsse seien aber noch nicht gefasst worden, teilte ein Karstadt-Sprecher mit. Die Pläne würden nun mit den Gewerkschaften auf ihre Sozialverträglichkeit geprüft. Der Aufsichtsrat wolle dann auf seiner nächsten Sitzung am 23. Oktober das Sanierungskonzept bewerten.

