Hofheim (AFP) Beim Entrümpeln einer Garage im hessischen Schwalbach sind in zwei Fässern Leichenteile entdeckt worden. Die Angehörigen des verstorbenen Mieters der Garage hätten die teils verwesten Körperteile am Mittwochabend entdeckt und die Polizei alarmiert, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidium Westhessen in Hofheim am Donnerstag. Die Identität des Opfers und auch die Todesursache waren demnach zunächst unklar.

