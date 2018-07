Frankfurt/Main (AFP) Die Lokführer-Gewerkschaft GDL lässt ihre Mitglieder in einer Urabstimmung über unbefristete Streiks bei der Deutschen Bahn abstimmen. Er rechne mit einer hohen Zustimmung, erklärte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky am Donnerstag in Frankfurt am Main. Bis zur Auszählung der Stimmen am 2. Oktober werde es keine neuen Streiks der GDL geben. "Arbeitskämpfe sind bis zum Abschluss der Urabstimmung ausgeschlossen."

