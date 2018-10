Brüssel (AFP) Der neue EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici will Deutsch lernen: Der 56-jährige Franzose spreche bisher als Fremdsprache nur Englisch, hieß es am Donnerstag in seinem Umfeld in Brüssel. Nun wolle er Deutsch lernen, um auch auf Deutsch auf Fragen antworten zu können. Bis wann der frühere Finanzminister Frankreichs dies schaffen will, wurde nicht bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.