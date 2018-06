Washington (AFP) Die USA weiten ihre Luftangriffe gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) auf Syrien aus. Überdies werden die Bombardements von IS-Stellungen im Irak verstärkt, wie US-Präsident Barack Obama am Mittwochabend ankündigte. Zehn arabische Staaten schlossen sich am Donnerstag der US-Koalition gegen die IS-Extremisten an. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) schloss eine deutsche Beteiligung an Luftangriffen aus.

