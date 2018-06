Berlin (AFP) Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ist weiterhin hoch. Im August beantragten 17.695 Menschen Asyl beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wie das Bundesinnenministerium am Donnerstag in Berlin mitteilte. Darunter waren 15.138 Erstanträge und 2557 Folgeanträge. Dies stellt eine Steigerung um 58,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat dar, allerdings einen Rückgang von 8,9 Prozent gegenüber Juli diesen Jahres.

