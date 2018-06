Moskau (AFP) Ein von den russischen Behörden festgenommener estnischer Polizist soll sich in Moskau wegen Spionage verantworten müssen. Gegen den Polizisten Eston Kohver sei am 8. September Anklage erhoben worden, teilte der Anwalt Nikolai Polosow am Donnerstag mit. Kohver müsse mit bis zu 20 Jahren Gefängnis rechnen. Der Anwalt bezeichnete die Vorwürfe als "unzulässig und unbegründet".

