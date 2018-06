Köln (SID) - Trainer Peter Stöger vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hält die Diskussion über mögliche Nationalmannschafts-Einsätze von Spielern wie Torhüter Timo Horn (21) und Jonas Hector (24) für legitim, aber verfrüht. "Sie haben Qualität, spielen konstant gut. Aber wir reden hier vom Weltmeister", sagte der Österreicher dem Sport-Informations-Dienst (SID)

"Auf Sicht, also wenn wir kontinuierlich in der Bundesliga bleiben und die Jungs ihren Job weiter so machen, kann es durchaus passieren, dass der eine oder andere in die Nationalmannschaft rutscht", äußerte der 48-Jährige: "Im Moment kommt mir die Diskussion zu früh."

Horn hatte unter der Woche beide Spiele der U21 über 90 Minuten absolviert, zudem hatte Bundestorwarttrainer Andreas Köpke erklärt, bis zur EM 2016 zahlreiche Torhüter zum A-Team einladen und vorspielen lassen zu wollen. Hector war der überragende Linksverteidiger der vergangenen Saison in der 2. Liga und könnte nach einem guten Saisonstart auf Sicht auf der Problemposition des Weltmeisters zur Alternative werden.