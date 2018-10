Hamburg (dpa) - Trainer Bert van Marwijk bedauert sein Kurzzeitengagement beim Hamburger SV.

"Rückblickend muss man sagen, dass es ein Fehler gewesen ist, das Angebot beim HSV anzunehmen", sagte der 62 Jahre alte Niederländer der "Bild"-Zeitung. Van Marwijk war im Februar 2014 nach viereinhalb Monaten beim norddeutschen Fußball-Bundesligisten wegen Erfolglosigkeit entlassen worden. In 15 Spielen gelangen ihm lediglich drei Siege. Über das Innenleben des HSV sagte er: "Da ging vieles drunter und drüber. So was habe ich noch nie erlebt. Die Konzentration auf den Fußball war fast nicht möglich."

Den Umbau beim HSV verfolgt er mit Sympathie. "Mit Dietmar Beiersdorfer ist mehr Ruhe in den Club gekommen. Ich wünsche Mirko Slomka, dass er erfolgreich ist", sagte van Marwijk. Er selbst habe die Lust auf den Trainerjob verloren: "Ich glaube nicht, dass ich mich noch mal auf eine Trainerbank setzen werde. Da müsste schon ein sehr überraschendes Angebot kommen."

