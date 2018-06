Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. September 2014:

37. Kalenderwoche

254. Tag des Jahres

Noch 111 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Adelmar, Felix, Josef, Maternus, Regula

HISTORISCHE DATEN

2013 - Die ersten der "besonders schutzbedürftigen" 5000 syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge, die Deutschland in einer Sonderaktion aufnehmen will, treffen in Hannover ein.

2012 - Nach dem Skandal um das französische Diabetes-Medikament Mediator werden in der EU Arzneimittel künftig schärfer überwacht. U.a. sollen alle anderen EU-Länder informiert werden, wenn ein Land ein Medikament vom Markt nimmt.

2001 - In den USA werden beim schlimmsten Anschlag in der Geschichte des Terrorismus rund 3000 Menschen getötet. Islamisten steuern drei gekaperte Verkehrsmaschinen in das World Trade Center und das Pentagon. Eine vierte Maschine stürzt in Pennsylvania ab.

1999 - Mehrere tausend Soldaten protestieren in Berlin gegen geplante Kürzungen im Verteidigungsetat.

1989 - In Grünheide bei Ost-Berlin gründet sich die DDR- Reformbewegung "Neues Forum".

1961 - Der World Wide Fund For Nature (WWF) wird als World Wildlife Fund in der Schweiz gegründet.

1944 - Im kanadischen Quebec treffen sich der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill, um über die Zukunft Deutschlands zu beraten.

1930 - Im Mozartsaal in Berlin wird erstmals in Deutschland "Fox- Tönende Wochenschau" vorgeführt.

1867 - Der erste Band des Lebenswerks von Karl Marx "Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie" wird in Hamburg veröffentlicht.

AUCH DAS NOCH

1996 - dpa meldet: Eine Flasche weißer Bordeaux Chateau d'Yquem des Jahrgangs 1865 wird im britischen Auktionshaus Sotheby's für 5280 Pfund (12 100 Mark) ersteigert.

GEBURTSTAGE

1979 - Ariana Richards (35), amerikanische Schauspielerin ("Jurassic Park")

1965 - Moby (49), amerikanischer Musiker ("Why Does My Heart Feel So Bad?")

1945 - Franz Beckenbauer (69), deutscher Fußballer und Sportfunktionär

1940 - Brian De Palma (74), amerikanischer Regisseur ("Mission: Impossible")

1903 - Theodor W. Adorno, deutscher Soziologe und Philosoph ("Dialektik der Aufklärung"), gest. 1969

TODESTAGE

1994 - Jessica Tandy, britische Schauspielerin ("Miss Daisy und ihr Chauffeur"), geb. 1909

1973 - Salvador Allende, chilenischer Politiker, Staatspräsident von 1970-1973, geb. 1908