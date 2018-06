London (AFP) Falls sich die Schotten für die Unabhängigkeit entscheiden, müssen sie mit der Abwanderung zweier Großbanken rechnen. Die Royal Bank of Scotland (RBS) erklärte am Donnerstag, im Fall einer Unabhängigkeit werde das Hauptquartier vom schottischen Edinburgh nach England umziehen. Die Großbank Lloyds, deren Firmenzentrale bereits in London ist, teilte mit, sie werde im Fall der Abspaltung auch ihren juristischen Sitz nach England verlegen.

