Berlin (AFP) Großbritannien wird sich nach den Worten von Außenminister Philip Hammond nicht an Luftangriffen auf die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien beteiligen. "Wir hatten die Diskussion schon voriges Jahr in unserem Parlament, und wir werden diese Position nicht mehr überdenken", sagte Hammond am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Berlin. Zwar habe sich die IS-Miliz in Syrien und dem Irak ausgebreitet, die rechtliche und militärische Lage in beiden Ländern sei aber "sehr unterschiedlich".

