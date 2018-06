Sanaa (AFP) Nach wochenlangen Großprotesten haben schiitische Regierungsgegner und die Staatsführung im Jemen offenbar eine Einigung erzielt. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus dem Umfeld von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi erfuhr, vereinbarten Vertreter beider Seiten am Vorabend, dass binnen 48 Stunden ein neuer Regierungschef eingesetzt werden und eine Erhöhung der Benzinpreise rückgängig gemacht werden sollen. Die Rebellen wollen demnach im Gegenzug ihre Protestlager in Sanaa auflösen und ihre bewaffneten Kämpfer aus der Hauptstadt und der Umgebung abziehen.

