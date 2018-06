Berlin (SID) - Diskus-Olympiasieger Robert Harting hat sich kurz nach seinem letzten Saisonwettkampf einen Kreuzbandriss zugezogen. Dies gab der 29-Jährige via Facebook und Twitter bekannt. "When a world goes down - soviel gekämpft und nun das", schrieb der Berliner, der am Freitag noch beim Diamond League-Finale in Brüssel gewonnen hatte.