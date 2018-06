Los Angeles (dpa) - Ein starker Mann mit merkwürdigen Ängsten: US-Schauspieler Channing Tatum (34) fürchtet sich vor Porzellan-Puppen.

"Die sind super irre und sehen total echt aus. Ich stelle mir immer vor, wie ich an ihnen vorbeigehe und sie sich mit ihrem Kopf in meine Richtung drehen", sagte der Star des Stripperfilms "Magic Mike" am Mittwoch (Ortszeit) in der US-Talkshow "Ellen".

Moderatorin Ellen DeGeneres (56) holte daraufhin zwei Porzellan-Puppen aus einem Karton und ging damit auf den Schauspieler los. "Ich packe die nicht an, hör auf", meinte Tatum und wehrte sich mit Händen und Füßen. Schließlich zeigte DeGeneres Erbarmen und ließ von ihrem Gast ab: "Das war doch gar nicht so schlimm!"

