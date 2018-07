New York (dpa) - Hollywood-Star Shia LaBeouf (28) kommt um einen Prozess wegen ordnungswidrigen Benehmens herum. Am Mittwoch bekannte sich der Schauspieler vor einem Gericht in New York schuldig, wie das Promiportal "TMZ.com" berichtete.

Der Richter wies LaBeouf demnach an, für weitere drei Monate auf Alkoholentzug zu gehen. Zudem muss er sich sechs Monate lang strikt an alle Gesetze halten und darf keinen Ärger machen.

Der "Transformers"-Star war Ende Juni festgenommen worden, nachdem er am New Yorker Broadway lautstark eine Theateraufführung gestört hatte. Er musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Wenige Tage nach dem Vorfall teilte LaBeoufs Sprecherin mit, dass sich der Schauspieler wegen Alkoholabhängigkeit behandeln lasse.