Nouakchott (AFP) Mauretanien hat erneut sein Wochenende verlegt. Es beginne künftig wieder am Samstag und nicht wie zuletzt schon am Freitag, teilte die Regierung am Donnerstag mit. Durch die Reform könne die mauretanische Volkswirtschaft ihren Wettbewerbsnachteil gegenüber den meisten anderen Ländern wieder aufholen, sagte Arbeitsminister Seyidna Ali Ould Mohammed Khouna. Die reguläre Arbeitswoche in dem islamischen Staat beginnt somit künftig am Montagmorgen um 08.00 Uhr und endet am Freitagabend um 17.00 Uhr.

