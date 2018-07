Berlin (dpa) - Zum Tod von Joachim Fuchsberger ändern Fernsehsender ihr Programm.

Das "Erste" änderte für Donnerstag und Samstag sein Programm. Am Donnerstag um 20.15 Uhr strahlt die ARD die Komödie "Die Spätzünder - Der Himmel soll warten" (2013). Um 21.45 Uhr folgt das Porträt "Joachim "Blacky" Fuchsberger". Am Samstag um 13.00 Uhr läuft der Familienfilm "Das fliegende Klassenzimmer" (1973).

Das ZDF bringt an diesem Donnerstag um 17.45 Uhr eine Ausgabe des Boulevardmagazins "Leute heute" nur zu Fuchsberger. Um 0.45 Uhr in der Nacht zu Freitag gibt es eine Wiederholung der Talkshow "Markus Lanz" vom Mai dieses Jahres. Es war einer der letzten TV-Auftritte von "Blacky". Am Samstag um 14.40 Uhr zeigt das Zweite das "Traumschiff" mit der Episode "Sydney", in er eine Gastrolle hatte.

Auf Kabel eins ist an diesem Donnerstag um 20.15 Uhr die Krimiparodie "Neues vom Wixxer" (2007) zu sehen. Um 22.15 Uhr folgt "Edgar Wallace: Der Frosch mit der Maske" (1959). Beides war jedoch ohnehin für diesen Tag im Programm eingeplant.

Auch der Bezahlsender Sky änderte sein Programm. Am Freitag um 20.15 Uhr läuft auf Sky Nostalgie "Der Hexer" (1964) um 20.15 Uhr, "Die grünen Teufel von Monte Cassino" (1958) um 21.45 Uhr und "Der letzte Mann" (1955) um 23.20 Uhr.

