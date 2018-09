Jerusalem (AFP) Gegen einen israelischen Polizisten ist Anklage erhoben worden, weil er bei einer Kundgebung in Ostjerusalem auf einen 15-jährigen Palästinenser mit US-Pass eingeprügelt haben soll. Dem Beamten wird vorgeworfen, Tarek Abu Chdeir am 3. Juli bei einer Demonstration im Viertel Schuafat verletzt zu haben, wie aus Unterlagen des Justizministeriums hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vorlagen. Demnach gehört der Polizist dem Grenzschutz an und wurde bei der Tat gefilmt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.