Kano (AFP) In Nigeria haben Kämpfer der Islamistengruppe Boko Haram nach Angaben von traditionellen Würdenträgern die Stadt Maiduguri im Nordosten umstellt und planen einen Einmarsch. "Sie haben die Stadt Maiduguri vollständig umstellt", erklärte am Donnerstag das Borno Elders Forum, ein Zusammenschluss aus früheren zivilen und militärischen Verantwortlichen sowie von Gemeindechefs. "Offensichtlich ist es ihr Ziel, die Stadt einzunehmen." Das Ältesten-Gremium forderte die Regierung in Abuja zu militärischer Unterstützung auf.

