Moskau (dpa) - Nach rund sechs Monaten im All sind drei Besatzungsmitglieder der Internationalen Raumstation ISS auf dem Rückweg zur Erde. Die Sojus-Kapsel mit den beiden Russen Alexander Skworzow und Oleg Artemjew sowie dem US-Amerikaner Steve Swanson habe in der Nacht vom Außenposten der Menschheit abgekoppelt, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Nach knapp dreieinhalbstündigem Flug sollten die Raumfahrer in der kasachischen Steppe landen.

