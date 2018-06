Moskau (AFP) Russland hat die von den USA geplante Ausweitung der Luftangriffe gegen die IS-Dschihadisten auf Ziele in Syrien kritisiert. Präsident Barack Obama habe mögliche Luftangriffe gegen Milizen des Islamischen Staats (IS) in Syrien "ohne Zustimmung der legalen Regierung" des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad angekündigt, erklärte der Sprecher des russischen Außenministeriums, Alexander Lukaschewitsch, am Donnerstag in Moskau. Ohne eine Resolution des UN-Sicherheitsrates sei ein solches Vorgehen ein "aggressiver Akt" und eine "schwerwiegende Verletzung des internationalen Rechts".

