Beirut (AFP) Die syrische Opposition hat die geplanten US-Luftangriffe auf die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in dem Bürgerkriegsland begrüßt. Sie habe "lange Zeit nach diesem Schritt gerufen und immer wieder vor der wachsenden Gefahr durch diese Extremistengruppe gewarnt", teilte die Nationale Koalition am Donnerstag mit. Um eine "stabile und extremistenfreie Region" zu schaffen, sei es aber auch nötig, "das unterdrückerische Regime" des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad "endgültig zu stürzen", hieß es weiter.

