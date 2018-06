Washington (AFP) Als Teil seiner Strategie gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) bemüht sich US-Präsident Barack Obama um die Zustimmung des Kongresses zu Waffenlieferungen an moderate Rebellen in Syrien. Mehrere Abgeordnete erklärten am Mittwoch, dass Obama sie in einem Telefonat persönlich um Mithilfe gebeten habe. Der Präsident will demnach erreichen, dass ihm der Kongress eine formale Vollmacht für die Unterstützung der syrischen Rebellen erteilt.

