Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat die Ausweitung der Luftangriffe gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) auf Syrien angekündigt. Außerdem werde seine Regierung die Bombardements von IS-Stellungen im Irak verstärken, sagte Obama am Mittwochabend. Moskau kritisierte am Donnerstag die Pläne Washingtons in Syrien als "schwerwiegende" Rechtsverletzung. Syrien drohte, ein militärisches Vorgehen der USA auf seinem Territorium werde als "Angriff" gewertet.

