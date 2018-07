Washington (AFP) US-Kampfjets sollen bald auch aus der nordirakischen Stadt Erbil zu Luftangriffen gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) starten. Das teilte das Verteidigungsministerium in Washington am Donnerstag mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Bislang flogen US-Kampfjets von Stützpunkten außerhalb des Irak sowie von in der Region stationierten Flugzeugträgern zu ihren Einsätzen.

