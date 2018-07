Washington (AFP) US-Kongress wird frühestens in der kommenden Woche über die von Präsident Barack Obama geforderte Aufrüstung und Ausbildung von moderaten syrischen Rebellen abstimmen. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, John Boehner, erklärte am Donnerstag zwar persönlich seine Unterstützung für Obamas Strategie gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS). Unter seinen Parteifreunden herrschten aber noch "viele Zweifel", ob der Plan des Präsidenten "ausreichend" für eine Zerstörung der Terrormiliz sei. "Wir werden irgendwann nächste Woche entscheiden, wie wir weiter vorgehen", sagte Boehner.

