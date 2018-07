Buenos Aires (AFP) Aus Verehrung für Fußballstar Lionel Messi hat ein Elternpaar in Argentinien seinen Sohn Messi genannt. Dabei hatten Lorena Sánchez und Daniel Varela Glück, dass die Behörden in der südlichen Provinz Río Negro in Patagonien ein Auge zudrückten - denn eigentlich ist es in Argentinien verboten, einen Nachnamen als Vornamen zu vergeben. Der 35-jährige Vater sagte der Zeitung "Clarín" vom Donnerstag, er bewundere Messi, seit er ihn vor etwa zehn Jahren bei einem Jugendturnier habe spielen sehen.

