Washington (AFP) Die Zahl der Kämpfer der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Irak und in Syrien liegt nach Einschätzung des US-Geheimdienstes CIA bei 20.000 bis 31.500. CIA-Sprecher Ryan Trapani korrigierte am Donnerstag (Ortszeit) vorherige Schätzungen deutlich nach oben, die von rund 10.000 Kämpfern ausgegangen waren. Das Pentagon kündigte an, US-Kampfjets sollten bald aus dem nordirakischen Erbil zu Luftangriffen gegen den IS starten.

