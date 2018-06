Mailand (AFP) Die europäische Wirtschaft tritt auf der Stelle und die EU sucht nach einem Weg, wieder Wachstum zu schaffen. "Wir sind in einem wirtschaftlichen Umfeld, das eine Verstärkung der Investitionen überall in Europa, auch in Deutschland, erfordert", sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am Freitag in Mailand bei einem Treffen mit seinen EU-Kollegen.

