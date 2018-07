Berlin (AFP) Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will kommenden Monat seinen Gesetzentwurf zur umstrittenen Pkw-Maut vorstellen. Im Bundestag sagte Dobrindt am Donnerstag, der Gesetzentwurf werde dann in die Ressortabstimmung gehen, "dann hat jeder Gelegenheit, mit mir zu diskutieren".

