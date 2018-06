Berlin (AFP) Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will den Kritikern seiner Pkw-Maut nun offenbar doch entgegenkommen. Er werde in seinem Gesetzentwurf eine Lösung vorlegen, die die Debatte um die Folgen der Maut für Grenzregionen befriede, sagte Dobrindt laut Teilnehmerangaben am Freitag vor der CSU-Landesgruppe in Berlin. Er werde eine Lösung finden, die alle zufriedenstelle, sagte Dobrindt demnach mit Blick auf seinen für Oktober angekündigten Gesetzentwurf.

