Frankfurt/Main (AFP) Als Kreshnik B. im vergangenen Dezember nach seiner Rückkehr aus Syrien am Frankfurter Flughafen festgenommen wurde, nahm davon kaum jemand Notiz. Doch neun Monate später ist der 20-Jährige der erste mutmaßliche deutsche Isis-Kämpfer, der sich in Deutschland vor Gericht verantworten muss. Vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Frankfurt am Main beginnt am Montag der mit Spannung erwartete Prozess. Der Angeklagte soll sich vergangenes Jahr der Dschihadistengruppe Islamischer Staat im Irak und Großsyrien (Isis) angeschlossen haben, die mittlerweile unter dem Namen Islamischer Staat (IS) für Angst und Schrecken sorgt.

