Halle (AFP) Eine aus Rumänien stammende Frau und ihr zweijähriger Sohn sind in Halle in Sachsen-Anhalt von mehreren Kindern angegriffen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden die 26-Jährige zunächst von einem Kind bespuckt. Ihrem Sohn wurde vermutlich mit einem Lineal ins Gesicht geschlagen.

