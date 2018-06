Berlin (AFP) Der ukrainische Politiker Vitali Klitschko hat die EU-Sanktionen gegen Russland und den Bau von Befestigungsanlagen an der Grenze zum östlichen Nachbarland verteidigt. Die Strafmaßnahmen der Europäischen Union seien "der richtige Weg", um die "russische Aggression" zu stoppen, sagte der Bürgermeister von Kiew am Freitag bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Berlin. Denn ob die mit den prorussischen Separatisten vereinbarte Waffenruhe auch halte, sei "sehr zweifelhaft".

