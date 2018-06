Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will einem Zeitungsbericht zufolge die Schuldenbremse lockern. So sollten die Länder auch nach 2020 weiter Kredite aufnehmen dürfen, obwohl ihnen dies nach aktueller Rechtslage verboten ist, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" (Freitagsausgabe), derzufolge Schäuble in den Verhandlungen über eine Neuordnung des Finanzausgleichs zwischen den Ländern einen entsprechenden Vorschlag vorgelegt hat. Sollte Schäuble die Zustimmung der Länder erhalten, müsste die 2009 beschlossene Änderung des Grundgesetzes wieder überarbeitet werden, noch bevor die Schuldenbremse ihre eigentliche Wirkung entfaltet, wie es weiter heißt.

