Berlin (AFP) Die Bundesregierung duldet die Aktivitäten der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) in Deutschland nicht länger: Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) verhängte am Freitag mit sofortiger Wirkung ein Betätigungsverbot der Organisation. Erfasst sind von dem Verbot die vor allem im Internet stattfindende Anwerbung von Kämpfern oder sonstige Propaganda, die Beteiligung an Demonstrationen sowie die Verwendung von IS-Symbolen.

